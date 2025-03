Ação que troca resíduos por alimentos ocorre em 12 locais de Caxias neste sábado

Neste sábado (8) ocorre mais uma edição do projeto Troca Solidária, realizado pela Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca), em 12 bairros e loteamentos de Caxias do Sul. A ação possibilita a troca de 4kg de resíduos seletivos por 1kg de alimento de produtores locais.