O 37° Sonho de Natal está tomando as ruas de Canela com uma decoração que une elementos lúdicos e religiosos. O pórtico de entrada da cidade ganhou um trenó com Papai Noel dando as boas-vindas aos visitantes. Na chegada ao Centro de Canela, anjos anunciam o Natal. Se Papais Noeis, caixas de presentes e laços dão um colorido todo especial durante o dia, os elementos religiosos iluminam a cidade no turno da noite.