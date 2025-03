Gramado começa a receber a decoração do ChocoPáscoa

Gramado começa a se preparar para mais uma celebração: a Páscoa. A partir desta sexta-feira (7), as decorações da ChocoPáscoa começam a ser instaladas no destino turístico da Serra. Os primeiros pontos contemplados são os dois pórticos de entrada da cidade.

— Estamos trabalhando com equipe interna na produção das peças, com grande cuidado no acabamento e qualidade do material, inovando nas rótulas para qualificar ainda mais a nossa Páscoa, que completa 10 anos — detalha a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk.