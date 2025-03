Em teste Notícia

São Valentim da 6ª Légua, em Caxias do Sul, ganha linha no transporte coletivo

Itinerário com saída do bairro e ida até a Igreja de igreja de São Valentim da 6ª Légua será testado por 30 dias. Segundo assessoria da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), permanência do serviço dependerá do número de passageiros

07/03/2025 - 18h30min Atualizada em 07/03/2025 - 20h41min Compartilhar Compartilhar