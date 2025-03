Sem interessados no primeiro edital, prefeitura de Farroupilha recebe novamente propostas para concessão do Parque da Imigração Italiana

Parque fica em Nova Milano, berço da imigração italiana no RS. Prefeitura de Farroupilha / Divulgação

A prefeitura de Farroupilha publicou um novo edital para concessão do Parque da Imigração Italiana, localizado em Nova Milano. O outro processo deste tipo, lançado em janeiro, não teve interessados. O antigo concessionário pediu a rescisão do contrato no fim de 2024 e, desde então, o Poder Executivo do município, busca por empreendedores para uma parceria público-privada (PPP).

Os interessados podem entregar as propostas até 7 de abril, quando serão abertos os envelopes. A modalidade abrange os cuidados com o local por parte do concessionário, por um tempo pré-determinado em contrato, mediamente ao pagamento de uma quantia ao poder público.

No edital lançado, a prefeitura busca firmar um contrato de 10 anos. As propostas devem ser no valor mínimo de R$ 522,38 por mês, ou seja, R$ 62.685,60 no período total. O modelo de gestão já é adotado em outros espaços da cidade, como no Parque Santa Rita, na Praça da Bandeira e na Praça da Emancipação.

O contratante deverá, por exemplo, cuidar do espaço, administrar e manter os banheiros abertos à população. Em contrapartida, pode vender produtos regionais, fazer eventos, shows, passeios, entre outros. O parque tem área de mais de 3,5 mil metros quadrados.

De acordo com o secretário de Gestão e Governo, Thiago Galvan, dois empresários já sinalizaram interesse informalmente.

O que tem no parque

Nova Milano é conhecida como o berço da imigração italiana no Rio Grande do Sul. Inaugurado na década de 1970, o parque homenageia aqueles que chegaram das terras europeias ao Estado gaúcho em 1875 — em 2025 são comemorados os 150 anos da imigração.

O parque conta com um vasto jardim e um monumento inspirado nos primeiros imigrantes que chegaram à localidade. Há também uma gôndola doada pela cidade de Veneza, Itália, em comemoração ao centenário da imigração.