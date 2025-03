Abertura da 4ª Festa das Colheitas em Caxias do Sul é marcada pelo resgate cultural e pelo reconhecimento aos agricultores 

Agricultores e autoridades marcaram a presença na abertura oficial do evento Neimar De Cesero / Agencia RBS

Ao som de muita música italiana apresentada pela Orquestra de Sopros da Secretaria Municipal da Cultura, a abertura da Festa das Colheitas ocorreu na tarde desta sexta-feira (7), em Caxias do Sul, marcando a celebração da cultura e dos produtores rurais. O evento segue com a programação até o dia 23 de março.

No ato, estava presente a secretária estadual da Cultura, Beatriz Araújo, representando o governo do Estado. Também participaram da solenidade o prefeito, Adiló Didomenico, o vice, Édson Nespolo, o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), a deputada Denise Pessôa (PT), o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), e outras autoridades.

O momento mais marcante da abertura oficial ocorreu quando os agricultores Arlindo e Terezinha Dallegrave, de Loreto, e Mário Sebastiani, de Santa Justina, subiram ao palco em uma homenagem à fibra dos agricultores caxienses. Em um ato simbólico, entregaram uma cesta de frutas para a Rainha da Festa da Uva 2024, Lizandra Mello Chinalli.

Em seu discurso durante a solenidade, o presidente da Comissão Comunitária da Festa da Uva 2024 e da Comissão Organizadora da Festa das Colheitas 2025, Fernando Bertotto, reforçou que o evento possui dois objetivos principais: celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e enaltecer o trabalho dos agricultores, que não medem esforços para abastecer as cidades brasileiras.

Para a secretária estadual da Cultura, Beatriz Araújo, a Festa das Colheitas se destaca por preservar e difundir a grandiosidade da cultura italiana com toda a população.

— É uma festa muito voltada, pelo que eu estou podendo perceber, exatamente à imigração italiana, que prevê e pretende preservar, difundir e levar a todos nós um pouco dessa cultura maravilhosa. Então eu quero dizer que a Secretaria da Cultura e o nosso governo do Estado continuam atentos, continuam abertos a projetos, para que nós possamos dar continuidade a todo o trabalho que a gente vem fazendo, não somente aqui nessa região, mas em todas as regiões do Estado — destacou Beatriz.

Já o prefeito Adiló Didomenico reforçou que além da cultura, a Festa também é para celebrar a perseverança dos agricultores.

— Essa festa celebra, acima de tudo, a produção de hortifrutigranjeiros, mas nesse momento também nós temos que lembrar que nós estamos celebrando a tenacidade, a persistência, a gana, aquilo que é acreditar na terra, que é o que estão fazendo os nossos agricultores depois de passar por uma dura prova da enchente de maio, onde se perdeu muito. Então agora é o momento de nós celebrarmos, de comemorarmos, e acima de tudo prestar a nossa homenagem a esses valentes e destemidos produtores que representam muito bem a saga do imigrante italiano que aqui chegou — salientou Adiló.

Após o ato de abertura, os convidados acompanharam as inaugurações do Museu da Uva e do Vinho Primo Slomp e do Museu da Festa da Uva, no Parque de Exposições. Por volta das 16h, os portões foram abertos ao público.

4ª Festa das Colheitas

A 4ª Festa das Colheitas ocorre até 23 de março, nas sextas-feiras, sábados e domingos, no Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva, em Caxias do Sul. A entrada gratuita, porém sugere-se a doação de 1kg de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos do município.

A Feira de Artesanato é uma das opções para os visitantes Neimar De Cesero / Agencia RBS

A expectativa é de que 80 mil pessoas prestigiem as atividades previstas para o Centro de Eventos e o Pavilhão 1 do Parque de Exposições. Nos espaços acontecem a Feira Multissetorial, Mostra da Agricultura Familiar, Espaço dos Distritos, exposição e venda de produtos identitários criados por artesãos locais, visitas guiadas à Réplica de Caxias do Sul de 1885, entre outras atividades. Um dos destaques fica para a área gastronômica com diversos restaurantes e com uma criação feita especialmente para a Festa: o Pastel das Colheitas, produzido pela cozinheira Jurema Novello, com o recheio de legumes, salame e queijo.

E é claro que não poderia faltar muita diversão. O combo de atrações reúne Filó Cênico Musical, shows locais, nacionais, além dos tradicionais Jogos Coloniais. Confira a programação do primeiro final de semana abaixo.

O Filó Cênico Musical foi criado especialmente para a Festa das Colheitas Porthus Junior / Agencia RBS

Programe-se

O quê: Festa das Colheitas

Festa das Colheitas Quando: até 23 de março, às sextas, sábados e domingos.

até 23 de março, às sextas, sábados e domingos. Horários: sexta (7), das 16h às 22h; sábados e domingos, das 10h às 22h. Nas próximas sextas-feiras, dias 14 e 21, 14h às 22h.

sexta (7), das 16h às 22h; sábados e domingos, das 10h às 22h. Nas próximas sextas-feiras, dias 14 e 21, 14h às 22h. Onde: Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva.

Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva. Quanto: entrada franca, porém sugere-se a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Banco de Alimentos de Caxias do Sul. O estacionamento custa R$ 20.

Confira a programação do primeiro fim de semana:

Sexta-feira (7)

Centro de Eventos

15h - Visita à feira com autoridades

16h - Abertura para o público

Palco Principal

14h - Cerimônia de abertura oficial

18h - Diogo Oliboni

20h - Italianas no Brasil com Thaina e Thairine

Sábado (8)

Pórtico

11h- Visitas Guiadas Gratuitas pelos Parreirais e Réplicas de Caxias do Sul

15h- Jogos Coloniais

16h - Visitas Guiadas Gratuitas pelos Parreirais e Réplicas de Caxias do Sul

Centro de Eventos

10h - Acolhimento com Nena e Gema

14h às 16h/19h - Intervenção artística com Neno e Nena

16h às 18h - Intervenção artística Estátua Viva

Palco Principal

14h- Um Canto às Raízes - Alma Gaúcha

16h - Coral São Braz

20h - Filó Cênico com Miseri Coloni e Girotondo

Piazza Delle Racolte

10h30 - Vivências Culturais

Domingo (9)*

Pórtico

11h- Visitas Guiadas Gratuitas pelos Parreirais e Réplicas de Caxias do Sul

15h- Jogos Coloniais

16h - Visitas Guiadas Gratuitas pelos Parreirais e Réplicas de Caxias do Sul

Centro de Eventos

10h - Acolhimento com Nena e Gema

14h às 16h/19h - Intervenção artística com Neno e Nena

16h às 18h - Intervenção artística Estátua Viva

Palco Principal

11h30 - Fare Amicci

16h - Grupo Girotondo

18h - Os Gaudérios grupo Cultural de Artes Nativas

Piazza Delle Racolte

10h30 - Vivências Culturais

Capela das Réplicas

10h - Missa