Como ter saúde e esperança em tempos difíceis? A reposta para esta pergunta foi debatida por quatro especialistas da área da saúde nesta terça-feira (25), em evento realizado no Teatro da Unisinos, em Porto Alegre. Para J.J. Camargo, Emílio Moriguchi, Dvora Joveleviths e Fernando Lucchese, o segredo para conseguir superar a tragédia no Rio Grande do Sul é a solidariedade.