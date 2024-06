A Universidade do Vale do Rio do Sinos (Unisinos) recebe, na próxima terça-feira (25), o evento Como Ter Saúde E Esperança Em Tempos Difíceis?, com a presença de renomados especialistas em saúde do Estado. O objetivo é trazer reflexões sobre bem-estar, resiliência e esperança em tempos desafiadores, abordando o momento que o Rio Grande do Sul enfrenta, com a catástrofe ambiental.