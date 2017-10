Parece simples: depois de voltar do mercado ou da feira, é só colocar todos os alimentos que precisam ser congelados dentro do freezer e praticamente tudo o mais que se vai comer em qualquer lugar da geladeira. Mas a boa conservação dos alimentos exige mais do que apenas armazená-los em um lugar refrigerado: há itens que devem ser deixados à temperatura ambiente, há aqueles que não devem ser congelados e outros que precisam ir nos locais mais frios do eletrodoméstico, não na cesta inferior ou na porta.

Se esses cuidados parecem desnecessários, saiba que são para o seu próprio bem: a má conservação, além de levar ao desperdício, pode ser prejudicial à saúde. Armazenados em local inadequado, muitos alimentos podem virar alvo fácil de bactérias – inclusive algumas que provocam contaminações sem sequer alterar a aparência e o gosto dos produtos.

– Quando estão em condições adequadas de temperatura, as bactérias se multiplicam. E, se são patogênicas, podem levar a doenças sem que se perceba qualquer alteração no alimento – explica Claucia Volken de Souza, professora do programa de pós-graduação em biotecnologia da Univates.

Entre os problemas associados à ingestão de alimentos malconservados, estão distúrbios gastrointestinais, incluindo dores na região abdominal, náuseas e vômito. Para evitá-los, é preciso também ficar atento à validade dos produtos. Mas não se concentrando apenas na data que consta na caixinha: muitos itens têm um vencimento previsto quando fechados e outro quando abertos.

– A validade do produto é determinada de acordo com as variações de temperatura e umidade. Após aberta a embalagem, o alimento sofre alterações na sua composição e, consequentemente, tem um risco maior de contaminação – explica a nutricionista Simone Bach.

– Isso porque a embalagem mantém o produto conservado por mais tempo. Para controlar a validade após a abertura, podemos manter uma etiqueta nos alimentos informando a data da abertura e o novo prazo de validade – complementa a também nutricionista Aline de Andrade.

Para ajudar você a entender melhor não somente a importância de armazenar os produtos alimentícios corretamente, mas também como organizá-los de maneira adequada, montamos este guia de conservação dos alimentos com a ajuda das nutricionistas Aline de Andrade e Simone Bach. Confira, a seguir, o que deve ir na geladeira e no congelador – ou fora deles –, e como distribuir os produtos para mantê-los saudáveis.

Cuidados no uso da geladeira

Lembre que, mesmo nas temperaturas de refrigeração (normalmente entre 2ºC e 5ºC), pode haver proliferação de micro-organismos.

A geladeira não deve ter excesso de produtos, pois isso pode afetar sua capacidade de resfriamento, dificultando a conservação dos alimentos.

Ao chegar da feira ou do supermercado, o ideal é higienizar os alimentos que precisam ser lavados, como frutas, legumes e verduras, e deixá-los secar antes de armazenar na geladeira.

Fique atento à temperatura da geladeira, evitando acondicionar alimentos quentes e abrir a porta com frequência, o que prejudica a circulação do ar.