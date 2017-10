Muitos produtos podem ser levados ao congelador sem problema: a ideia é que esse compartimento seja utilizado para a preservação dos alimentos por mais tempo. Inclusive leite, iogurte e queijo podem ser congelados, desde que para uso posterior em receitas, e não consumo direto. O problema é que alguns itens podem sofrer alteração de sabor e até textura quando forem descongelados. À exceção daqueles que realmente estragam quando deixados no freezer, com o devido cuidado, boa parte dos alimentos podem ser conservados aqui.

Como descongelar

O ideal é que o descongelamento seja feito dentro da geladeira, para que o alimento fique protegido da proliferação de bactérias e fungos – o que pode acontecer quando algum produto é deixado para descongelar em temperatura ambiente. Só descongele algo que vai ser consumido logo. Os alimentos retirados do freezer devem ser consumidos em 24 horas, no máximo. Frutos do mar, em até 12 horas.