O governo federal investirá R$ 629,1 milhões na saúde do Rio Grande do Sul, no Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O anúncio foi feito nesta sexta-feira (15), durante um evento que teve a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ministros na Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre.