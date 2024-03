A prática de exercícios é reconhecida por seus inúmeros benefícios para a saúde física e mental. No entanto, para muitas pessoas, especialmente aquelas com problemas de circulação, surge o receio de aderir à atividade devido ao desconforto. A sensação de cansaço e peso nas pernas, por exemplo, pode parecer desencorajadora, levando ao questionamento sobre a segurança de se exercitar mesmo com uma circulação comprometida.