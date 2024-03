É comum que doentes renais apresentem problemas no coração, assim como ocorre de doentes cardíacos terem alguma dificuldade nos rins. Mas, no caso de transplantes, a maioria dos pacientes necessita de apenas um dos órgãos ao longo da vida. Isto é o que dizem especialistas sobre situações como a do apresentador Fausto Silva, que fez um transplante de rim seis meses após já ter realizado o procedimento para receber um coração.