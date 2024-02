O ano de 2023 foi marcado pela realização de 712 transplantes de órgãos no Rio Grande do Sul. O aumento é de 19,6% em comparação com o ano anterior, que somou 595 procedimentos, e chega a quase 70% em relação a 2021, quando foram feitos 420 transplantes. Os dados foram divulgados, nesta terça-feira (27), pela Secretaria Estadual da Saúde (SES) no auditório da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).