Um modelo que tornou mais equânime e racional a distribuição de recursos públicos para hospitais vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Assim é apresentado pelo governo do Estado o programa Assistir, lançado em agosto de 2021, com o objetivo de alterar a forma de destinar verba às instituições gaúchas. Essa mudança fez com que alguns municípios tivessem aumento de repasses para seus estabelecimentos de saúde e, outros, redução.