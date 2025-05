Prefeitura de Porto Alegre muda data do Dia D de vacinação contra a gripe após previsão de temporais

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) havia anunciado que os ônibus de Porto Alegre iriam operar com passe livre. Com a mudança, a medida foi cancelada para esse sábado e transferida para a nova data. A Secretaria de Saúde de Porto Alegre ressalta que a campanha de vacinação segue de segunda a sexta-feira, em todas as unidades de saúde da Capital.

Dengue

Além do anúncio do adiamento do Dia D, a Prefeitura de Porto Alegre informou que vai retomar a oferta da vacinação contra a dengue a partir de segunda-feira. A vacina estará disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em todas as unidades de saúde. O esquema vacinal prevê duas doses do imunizante, com intervalo de três meses entre as doses.