A inflação oficial do país , medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi de 0,43% em abril. Porto Alegre teve a maior variação entre as capitais, de 0,95%. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os vilões da inflação

O grupo Alimentação e bebidas desacelerou de 1,17% em março para 0,82% em abril. Contribuíram para esse resultado as altas da batata-inglesa (18,29%), do tomate (14,32%), do café moído (4,48%) e do lanche (1,38%).