Saúde mental Quanto vale a sua saúde? Especialista em estresse, Ana Maria Rossi defende que é preciso colocar as relações na balança Presidente da International Stress Management Association no Brasil (Isma-BR), psicóloga porto-alegrense não tem celular, um grande agente estressor. Nesta entrevista, ela fala sobre as emoções, o perigo do estresse cumulativo e técnicas para driblar os reveses do dia a dia