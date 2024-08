Um jerivá de quatro metros de altura, com idade entre quatro e cinco anos, foi plantado de forma simbólica, nesta sexta-feira (23), no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. O ato ocorreu pouco depois das 10h, no canteiro próximo ao Pórtico Missões, voltado para a Avenida Edvaldo Pereira Paiva.