O resultado de parte das intervenções que estão em execução no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, já pode ser visto. A obra no local chegou a ser suspensa pela Justiça em 31 de julho de 2023 para investigar danos ambientais, como a supressão de 103 árvores. Em decisão liminar, os trabalhos foram liberados em 4 de agosto do ano passado.