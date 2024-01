O centenário de Jayme Caetano Braun, um dos grandes poetas regionalistas do Rio Grande do Sul, celebrado nesta terça-feira (30), começou com a reinauguração da estátua do artista no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Harmonia, em Porto Alegre. A data também é instituída por lei como o Dia do Pajador Gaúcho.