Começou neste sábado (17) a montagem dos 187 piquetes que irão participar do 42º Acampamento Farroupilha de Porto Alegre, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, de 7 a 22 de setembro. A edição deste ano terá como temática o centenário do nascimento do histórico pajador e poeta Jayme Caetano Braun.