Com atividades desde 7 de setembro, o último dia no Acampamento Farroupilha é neste domingo (22) no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre. Na sexta-feira (20), a cerimônia de extinção da Chama Crioula marcou o encerramento simbólico das comemorações da Semana Farroupilha na Capital.