Após ser cancelado em 2023 devido à enchente no Vale do Taquari, o tradicional Desfile Farroupilha voltou a movimentar a Avenida Edvaldo Pereira Paiva, em Porto Alegre, neste 20 de Setembro. O evento foi marcado pelo retorno dos carros temáticos e por homenagens à reconstrução do Rio Grande do Sul, aos profissionais que atuaram durante a tragédia de maio e ao poeta gaúcho Jayme Caetano Braun.