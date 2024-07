Os primeiros imigrantes germânicos no Rio Grande do Sul desembarcaram em Porto Alegre em 18 de julho de 1824. No dia 25, 39 chegaram a São Leopoldo (que ainda pertencia à Capital), onde estabeleceriam a primeira colônia rural-militar do Brasil, já independente. Agricultores, artesãos e profissionais liberais construiriam ali os alicerces que definiriam o futuro de milhares de famílias gaúchas.