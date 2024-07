Nesta quinta-feira (25), completam-se 200 anos da imigração alemã no Rio Grande do Sul. Em 1824, 45 imigrantes, entre nove famílias e alguns solteiros, desembarcaram em Porto Alegre, em 18 de julho. No dia 25, os 39 membros dos grupos familiares alemães chegaram a São Leopoldo, no Vale do Sinos, onde estabeleceriam a primeira colônia rural-militar do Brasil. O grupo era composto por agricultores, artesãos e profissionais liberais.