Reaberta nesta segunda-feira, Estação Canoas registra movimento intenso

Após ser atingida pela enchente de maio, a estação Canoas voltou a funcionar nesta segunda-feira (1º). O movimento de passageiros e o frio eram intensos desde as 5h, quando foi reaberto o local. Com 3ºC perto das 7h, passageiros recorreram ao uso de toucas, mantas e casacos. Os trens circulam nos dois sentidos entre Canoas e Vale do Sinos, mas utilizam os mesmos trilhos, em razão da interrupção das linhas em direção à Capital. Ou seja, quem vem ou vai para Novo Hamburgo pode utilizar agora a estação Canoas, não sendo mais obrigatório desembarcar na Mathias Velho.