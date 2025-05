Histórias inspiradoras marcam o Dia das Mães do Supermercado Guanabara

Selma Carvalho é mãe de Luiz Carlos Carvalho, diretor-presidente do Supermercado Guanabara, e tem uma história inspiradora como mãe e empreendedora Divulgação

Completar 60 anos pode ter diversos efeitos. Um deles é fazer com que o aniversariante se ponha a pensar sobre sua trajetória de vida, o que construiu e de que forma pode contribuir para um mundo melhor. É esta a reflexão trazida, agora, pelo Supermercado Guanabara. Quem se habituou aos produtos selecionados e às condições especiais, em datas comemorativas, terá mais uma boa surpresa neste Dia das Mães de 2025.

O gerente de Marketing da empresa, Luciano Canteiro, conta que a ideia foi conectar, em uma única campanha, as ações voltadas para os públicos interno e externo. Tudo parte do compartilhamento de histórias reais de colaboradoras que, voluntariamente, contaram suas experiências.

– São histórias de superação, emotivas, de amor e de cuidado com seus filhos. Grande parte delas fala sobre o desafio de exercer a profissão e cuidar dos filhos enquanto pequenos – antecipa.

Não é por acaso. Um estudo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), publicado em 2024, aponta que, após o nascimento do filho, as mulheres têm, em média, 20% menos chances de estarem no mercado de trabalho, na comparação com o público masculino.

Uma das histórias é a da aprovisionadora Suh Oliveira, 29 anos – 10 deles dedicados ao Guanabara. Hoje ela olha para trás e considera que ainda era “imatura para algumas coisas” quando entrou para a equipe. Mas o nascimento do filho, Murilo, há seis anos, mudou tudo.

– Acredito que o fato de ter me tornado mãe foi o que contribuiu melhor na minha carreira. Quando notei que outra pessoa dependia de mim e que eu deveria ser o exemplo dele ((Murilo), mudei hábitos – lembra.

A jornada, embora intensa, é complementada mutuamente pelas vivências de casa e do trabalho. Tanto que o pequeno Murilo vê o trabalho de sua mãe como um ambiente acolhedor. Ela conta demonstrar gostar do que faz e revela que o menino já afirmou, inclusive, que gostaria de repetir esses passos.

– Acredito que, por conta dele, meu serviço melhorou mil vezes e vai continuar assim, porque tudo que faço é sempre pensando em dar o melhor para ele – completa.

De olho em casos como a de Suh, o Supermercado Guanabara trouxe visibilidade a histórias de mães que dedicam tempo e esforço para cuidar dos filhos – e mostram o mesmo empenho na carreira e no atendimento aos clientes. Em entrevista, Canteiro comenta essa realidade e traz um dos exemplos de superação que inspiram a campanha.

Qual o conceito da campanha de Dia das Mães do Supermercado Guanabara?

O Dia das Mães para o Supermercado Guanabara sempre foi uma data festiva e emotiva, com ações direcionadas para os públicos interno e externo. Internamente, efetuamos ações de encontros interativos e distribuição de mimos para as colaboradoras. Externamente, para os clientes, nossas campanhas costumam ser direcionadas para ações de sorteios de prêmios relacionados com a sazonalidade. Em 2025, ano do 60° aniversário do Supermercado Guanabara, optamos por direcionar nossas campanhas para o lado emocional, com questões relacionadas a lembranças e a histórias que fizeram e fazem parte da empresa.

Qual a importância dessas mães no dia a dia da empresa?

O papel das mulheres do Guanabara é de suma importância ao longo da história da empresa. E o papel daquelas que são mães é como um complemento, pois trazem a ternura, a empatia, o zelo e o cuidado para o ambiente de trabalho.

É possível antecipar algumas das inspirações para a campanha?

Podemos compartilhar uma em especial: a história de dona Selma, esposa do fundador da empresa. Ela conta que, quando descobriu que seria mãe, aos 18 anos, já trabalhava juntamente com o seu Luiz Pereira de Carvalho. Eles dividiam a tarefa de atender em um restaurante e casa de cômodos que arrendavam em Rio Grande, nos anos 1950.

Dona Selma lembra das dificuldades de morar em apenas duas peças e ter que dividir os cuidados do Luizinho (como chama o único filho) com os demais funcionários do restaurante. Hoje com 90 anos, ela conta: “o pequeno passava o dia inteiro em um ‘chiqueirinho’ improvisado em uma caixa de madeira de bacalhau, com rodas adaptadas pelo pai, e era movimentado no restaurante de um lado para o outro enquanto pedia minha atenção”.

E a Dona Selma continua: “funcionários como o senhor Sebastião, que lavava os pratos, intercalavam os cuidados com o bebê em meio aos afazeres do comércio. Os tempos eram difíceis, fraldas de pano, pouco tempo para brincar e o Luizinho cresceu em meio à correria diária de um estabelecimento pequeno, que se tornaria um negócio familiar e, futuramente, o início da história da empresa”. É o que ela recorda, orgulhosa, do filho, que hoje é diretor-presidente do Grupo Guanabara.

E como você vê o papel dessas mães na sociedade?

Percebo que há uma crescente exposição sobre o quanto é importante que os pais compartilhem o cuidado com os filhos, sendo uma responsabilidade mútua. Cada vez mais a sociedade traz essa discussão de que o papel de mãe transcende cuidar 100% de situações relacionadas aos filhos.

Este compartilhamento de responsabilidade ainda está longe de ser uma cultura e, embora caminhe a passos lentos, já posiciona uma melhor condição para mulheres que optam por trabalhar fora de casa, pois relacionamentos onde há este cenário possibilitam não apenas histórias de superação, mas também histórias inspiradoras, de exemplo, de reconhecimento profissional e que são tão importantes para a mulher.

De que forma essas características, inerentes às mães, impactam no ambiente de trabalho e no atendimento aos clientes?

Impactam na medida que esses sentimentos de cuidado, de zelo, de empatia, de ternura possibilitam um ambiente mais comunicativo e de entendimento entre colaboradores e clientes. Estas características inerentes às mulheres são potencializadas nos casos em que são mães.

Daí a importância de reconhecê-las nesse dia tão especial? De que forma elas serão homenageadas?

Todas as histórias enviadas pelas colaboradoras serão publicadas em nossas redes sociais, em nossos tablóides de ofertas e em banners colocados nos interiores das lojas, dando visibilidade para seus testemunhos. Nas unidades, internamente, haverá um encontro onde será entregue um presente para cada uma das mães – são mais de 600 – e promovido um bate-papo sobre o papel de ser mãe.

E as mães que são clientes, como foram lembradas pelo Guanabara?