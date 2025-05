Veja os sintomas e as causas de problemas no sistema digestivo

O cuidado com o sistema digestivo é fundamental para manter a qualidade de vida

O sistema digestivo tem uma função primordial no organismo: é responsável por processar os alimentos e transformar tudo em nutrientes para o corpo funcionar bem. Devido à sua complexidade e à presença de milhões de neurônios, ele é conhecido como o “segundo cérebro”.

Contudo, de acordo com dados da Organização Mundial de Gastroenterologia, divulgados pelo Ministério da Saúde, cerca de 20% da população mundial apresenta algum problema no sistema digestivo, mas 90% dessas pessoas não procuram atendimento médico.

Segundo Alexandre Pimenta, médico e responsável técnico nacional do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, o organismo costuma dar sinais quando algo não vai bem, e ignorá-los pode ser um erro. “Estar atento aos sintomas é o primeiro passo para cuidar da saúde digestiva e evitar complicações”, afirma.

Sintomas que servem de alerta

Conforme Alexandre Pimenta, problemas no sistema digestivo podem se manifestar de formas diferentes, mas alguns sinais são considerados clássicos. “Os principais sinais de alerta incluem dor abdominal persistente, alterações no hábito intestinal (diarreia ou constipação), distensão abdominal, perda de peso inexplicada, sangue nas fezes ou vômito com sangue”, lista.