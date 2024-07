Porto Alegre teve sua madrugada mais gelada do ano nesta segunda-feira (1º), com a mínima de 2,4°C, conforme medição da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do bairro Belém Novo, na Zona Sul, às 2h. A capital gaúcha já havia batido o próprio recorde no domingo, quando os termômetros marcaram 4°C, mas os meteorologistas alertavam para a possibilidade de um registro ainda menor no início do novo mês.