Porto Alegre registrou a menor temperatura do ano com 4ºC neste domingo; frio segue ao longo do dia no RS

O domingo (30) amanheceu gelado no Rio Grande do Sul. Porto Alegre teve a menor temperatura do ano. Em atualização na manhã deste domingo, o registro de menor temperatura passou para 4°C (antes, era de 5°C) na estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) do Jardim Botânico, na zona leste da capital gaúcha. O recorde de frio em 2024 havia sido em 16 de maio, com 6,7ºC. Conforme a Climatempo, novo recorde poderá ser registrado nesta segunda-feira, 1º de julho.