Após a elevação do nível durante a sexta-feira (28) e a madrugada deste sábado (29), as águas do Guaíba voltaram a ser motivo de preocupação dos moradores do bairro Lami, no extremo sul de Porto Alegre. O lago voltou a invadir ruas e a orla da região e, em alguns trechos, moradores estavam retirando móveis, temendo novos alagamentos.