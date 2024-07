A madrugada de domingo (30) marca mais uma temperatura extremamente baixa para São José dos Ausentes. Os termômetros da cidade dos Campos de Cima da Serra registram a mínima de -4,5ºC, de acordo com estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). É a atualização mais recente depois da marcação de -4,1ºC na madrugada. É a menor temperatura do ano.