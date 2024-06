Frio leva turistas a São José dos Ausentes, mas cidade encanta também pelas paisagens 

Mesmo com o tempo seco e o sol brilhando, os termômetros em São José dos Ausentes já marcavam 4ºC por volta das 16h de sábado (29), depois da madrugada chegar a -0,2ºC. A expectativa, conforme a previsão do tempo, é de chegar a -7ºC na madrugada de domingo (30). O frio, junto ao vento congelante do acolhedor município dos Campos de Cima de Serra, é uma boa notícia ao turismo local. Desde a manhã, a rótula de acesso à cidade estava movimentada. A prefeitura não tem uma estimativa da ocupação na hotelaria. Mas, a chegada em peso dos turistas já é celebrada.