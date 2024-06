Clima gelado Notícia

Serra registra temperatura negativa neste sábado; domingo deve ser de geada na região

A previsão da Climatempo é de que São José dos Ausentes tenha mínima de -7°C no último dia do mês de junho. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é a chegada de vento entre 30 km/h e 50 km/h que deve trazer a sensação de frio maior do que a temperatura registrada nas próximas horas

29/06/2024 - 10h11min Atualizada em 29/06/2024 - 10h13min