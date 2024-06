Em tempos de muita chuva ocasionada pelas mudanças climáticas e com a umidade característica da Serra, sobretudo no inverno, produtores da região que utilizam uma técnica chamada plasticultura estão conseguindo reduzir as perdas nas plantações provocadas pelas intempéries. São sistemas de proteção com o uso do plástico, no alto da plantação ou até mesmo na terra, que ajudam a minimizar os danos em diferentes culturas.