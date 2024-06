Madrugada de sábado registra temperatura negativa no RS; tarde será gelada no Estado 

A previsão de frio intenso no final de semana já começou a se concretizar neste sábado (29) no Rio Grande do Sul. Após registrar temperatura mínima na madrugada entre -0,7ºC, em São José dos Ausentes, e 8,5ºC, em Tramandaí, o dia deve ser marcado por sensação térmica variando entre 0ºC e 5ºC no Estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), é a chegada de vento entre 30 km/h e 50 km/h que deve trazer a sensação de frio maior do que a temperatura registrada nas próximas horas.