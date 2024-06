Moradores do norte gaúcho vão encarar temperaturas negativas nos próximos dias. Segundo a Climatempo, cidades da região devem registrar até -5ºC no domingo (30), como é o caso de Soledade. Já em Passo Fundo, os termômetros devem chegar a -2ºC. A previsão é de geada em todas as regiões do Estado no domingo e na segunda-feira (1º).