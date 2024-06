A Ocupação Farroupilha, habitada principalmente por imigrantes venezuelanos, virou pura distopia. Desde o início havia pobreza, casebres sem banheiro e ausência de infraestrutura urbana no local, vizinho da Vila Asa Branca, na região do bairro Sarandi, em Porto Alegre. Mas, ainda assim, crianças corriam e brincavam pelas vielas com o pouco que tinham. Cães perambulavam e latiam. Homens e mulheres saíam e voltavam do trabalho. Os filhos frequentavam a escola. Algumas casas ecoavam música animada na Ocupação Farroupilha, instalada à margem de um canal em que desaguam as águas e esgotos pluvial e cloacal da bacia do Sarandi.