Pesquisadores do Observatório de Clima e Saúde do Instituto de Comunicação e Informação em Saúde da Fiocruz (Icict/Fiocruz) alertam, em nota técnica, divulgada nesta sexta-feira (14), para o aumento da incidência de doenças respiratórias, gastrointestinais e transmitidas por vetores entre a população do Rio Grande do Sul. Questões de saúde mental entre atingidos, trabalhadores de linha de frente e voluntários também é motivo de preocupação.