O Rio Grande do Sul já vivia surtos de dengue antes do desastre climático de maio, mas a enchente aumentou a possibilidade de casos da doença. Isso porque, de acordo com especialistas, o contágio tende a crescer quando a água baixar. Até a tarde desta quarta-feira (12/06), o Estado somava 237 óbitos por dengue de acordo com a Secretária Estadual de Saúde.