Porto Alegre terá espaços de saúde atendendo neste fim de semana. Além de sete Unidades de Saúde que abrem no sábado e no domingo, pontos de vacinação estarão disponíveis na Capital em unidades móveis. A Secretaria Municipal da Saúde, disponibilizará, ainda, pontos de atendimento na Arena do Grêmio e no CTG Vaqueanos da Tradição. As iniciativas integram as ações da Operação Inverno, coordenada pela SMS.