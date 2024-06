O Brasil acaba de completar dois anos sem casos autóctones - contraídos em território nacional - de sarampo. Conforme o Ministério da Saúde, o último registro data de 5 de junho de 2022, confirmado no Amapá. Além deste, na época também foram notificados pacientes do Rio de Janeiro, São Paulo e Pará. Com os 24 meses sem novas ocorrências locais, o país busca a certificação que comprova estar livre da doença.