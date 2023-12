Ao receber uma vacina, o corpo reage produzindo anticorpos para combater um possível invasor, já que os imunizantes são feitos com organismos mortos, enfraquecidos ou derivados de componentes genéticos de vírus e bactérias. Ao ser vacinado, esses anticorpos permanecem no corpo para enfrentar possíveis contatos com doenças no futuro.