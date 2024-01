A confirmação do caso importado de sarampo no Rio Grande do Sul, de um menino de três anos que veio do Paquistão para o município de Rio Grande, no sul do Estado, chamou a atenção para a importância da vacinação contra a doença. O RS receberá, na próxima terça-feira (30), um reforço de 120 mil de doses para aplicação na cidade gaúcha e arredores na região.