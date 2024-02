O Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), órgão da Secretaria Estadual da Saúde (SES), confirmou na tarde desta quinta-feira (25) um caso importado de sarampo no Rio Grande do Sul. Em em 27 de dezembro o menino de três anos chegou do Paquistão, no sul do continente asiático, ao município de Rio Grande. Ele não estava vacinado.