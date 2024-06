Marcado para este sábado (8) no restante do Brasil, o Rio Grande do Sul não terá dia D de vacinação contra a poliomielite. Em função da enchente no Estado, a campanha foi adiada e a Secretaria Estadual da Saúde (SES) informa que o Ministério da Saúde ainda não divulgou nova data para a realização. Porém, o imunizante integra o calendário de rotina das crianças e está disponível nas unidades de saúde.