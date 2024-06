Desde o início da crise climática no Rio Grande do Sul, a Secretaria Estadual de Saúde (SES/RS) confirmou 15 mortes por leptospirose. Todas as vítimas eram homens e a maioria tinha entre 50 e 68 anos. A idade e o sexo não são fatores de risco importantes para a doença, causada pela bactéria Leptospira, mas é possível encontrar algumas explicações para as semelhanças nos casos.