Eldorado do Sul está enfrentando a força das águas do Rio Jacuí, que invadiu a cidade da Região Metropolitana. De acordo com a Defesa Civil do município, mais de oito mil residências foram atingidas nesta quinta-feira (2) e, com isso, mais de 10 mil pessoas estão fora de casa, entre desabrigados e desalojados. Estima-se que 50% das residências da região urbana tenham sido afetadas.