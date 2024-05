O Guaíba superou a cota de inundação às 13h15min desta quinta-feira (2), ao atingir os 3m01cm. A previsão da Defesa Civil é de que a água ultrapasse os 4 metros. Já para os pesquisadores do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o nível pode bater recordes, indo além dos 4m76cm registrados na enchente de 1941. No pior dos cenários, o nível se aproxima ou até extrapola os cinco metros.